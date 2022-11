Köln (SID) - Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 25. November

FUSSBALL: Zweiter WM-Vorrundendurchgang beginnt

BASKETBALL: Bayern hofft auf nächsten EuroLeague-Sieg

SKI ALPIN: Dreßen-Comeback nach zweieinhalb Jahren

WINTERSPORT: Weltcup-Start im nordischen Skisport und Bobfahren

FUSSBALL: Bei der Fußball-WM in Katar beginnt in der Vorrunde der zweite Durchgang. Dabei sind auch die Mitfavoriten Niederlande in der Gruppe A um 17.00 Uhr gegen Ecuador sowie England in der Gruppe B um 20.00 Uhr im Prestigeduell mit den USA wieder gefordert. Außerdem steht Gastgeber Katar um 14.00 Uhr in der Oranje-Gruppe gegen den Senegal unter Druck, während in der Gruppe B Wales und der Iran um 11.00 Uhr aufeinandertreffen.

BASKETBALL: Basketball-Vizemeister Bayern München peilt in der EuroLeague den zweiten Erfolg in Frankreich binnen 48 Stunden an. Nach dem 75:74 am Mittwoch bei ASVEL Lyon-Villeurbanne will das Team von Trainer Andrea Trinchieri seine nach neun Runden negative Gesamtbilanz durch den vierten Sieg weiter aufpolieren.

SKI ALPIN: Nach zweieinhalb Jahren Zwangspause steht Skirennläufer Thomas Dreßen vor seinem Comeback. Bei der Weltcup-Abfahrt im kanadischen Lake Louise will der beste deutsche Abfahrer an seine alten Leistungen anknüpfen. Dies war ihm dort 2019 bereits einmal eindrucksvoll gelungen. Ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss gewann er auf der Strecke Olympic Downhill auf Anhieb die Abfahrt.

WINTERSPORT: Zu Beginn des letzten November-Wochenendes kommt die Wintersport-Saison in Schwung. Im nordischen Skisport steht bei den Kombinierern und Langläufern im finnischen Ruka ebenso der Weltcup-Auftakt auf dem Programm wie bei den Bobfahrern im kanadischen Whistler. Im Blickpunkt stehen dabei besonders Bob-Dominator Francesco Friedrich sowie im Skilanglauf Victoria Carl und Katharina Hennig, die bei den Winterspielen in Peking sensationell Gold im Teamsprint gewonnen hatten.