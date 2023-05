Deutschland oder Kasachstan? Beim Kongress des Weltverbandes IIHF entscheidet sich, wer Gastgeber der WM 2027 wird. Der Deutsche Eishockey-Bund rechnet sich gute Möglichkeiten aus, er hat nur einen Gegenkandidaten. Zuletzt fand die WM 2010 in Deutschland statt, die Entscheidung fällt beim Kongress in Tampere am Freitagmittag.

Setzt sich die Dominanz von Red Bull auch beim Großen Preis von Monaco fort? Die Freien Trainings um 13.30 und 17.00 Uhr im Fürstentum geben einen ersten Fingerzeig über die Kräfteverhältnisse. Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso und Charles Leclerc im Ferrari wollen Weltmeister Max Verstappen und dessen Teamkollegen Sergio Perez beim sechsten Rennen des Jahres hinter sich lassen.