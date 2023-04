Fünf Spiele trennen Borussia Dortmund noch davon, den ersten Meistertitel seit elf Jahren einzufahren und Rekordmeister FC Bayern vom Thron zu stoßen. Die erste Hürde zum Titeltriumph muss der BVB nach dem Sprung an die Tabellenspitze beim VfL Bochum nehmen, für den allerdings gilt: verlieren verboten. Nur zwei Punkte steht der VfL vor dem Relegationsplatz. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Nach vier Wochen Pause starten in der Formel 1 wieder die Motoren. Beim Großen Preis von Aserbaidschan in Baku warten in diesem Jahr nicht nur einer der spektakulärsten Kurse, sondern auch das erste Sprintwochenende der Saison auf Fahrer und Teams. Das einzige Training des Wochenendes beginnt um 11.30 Uhr. Das Qualifying für die Startaufstellung am Sonntag folgt um 15.00 Uhr.

Noch zwei Testspiele hat Neu-Bundestrainer Harold Kreis Zeit, um seinen Kader für die Eishockey-WM in Finnland zu finden. Mit drei Niederlagen und nur einem Sieg lief es bislang in der Vorbereitung nicht nach Wunsch. Gegen die Slowakei möchte die deutsche Mannschaft das Ruder herumreißen und dringend benötigtes Selbstvertrauen tanken. Erstes Bully in Zilina ist um 17.30 Uhr.