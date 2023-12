Stefan Kraft dominiert diesen Weltcup-Winter der Springer - doch bei der Vierschanzentournee wollen die deutschen Mitfavoriten Andreas Wellinger, Karl Geiger und Pius Paschke den Österreicher gehörig ärgern. Ab 17.15 Uhr beginnt in Oberstdorf das erste Springen der 72. Tournee. Seit Sven Hannawald 2001/2002 hat es keinen deutschen Gesamtsieger mehr gegeben.

Ohne den erkrankten früheren Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen geht es beim Weltcup der alpinen Skifahrer im italienischen Bormio zur Sache. Um 11.30 Uhr beginnt der Super-G, nachdem am Donnerstag dort bereits die Abfahrt stattgefunden hat. Beim parallel ausgetragenen Weltcup der Frauen in Lienz/Österreich sind alle Blicke wieder einmal auf Schneekönigin Mikaela Shiffrin gerichtet. Die US-Amerikanerin ist im Slalom (10.00/13.00 Uhr) favorisiert, ihre erste Herausforderin ist erneut Petra Vlhova aus der Slowakei. Auch Lena Dürr aus Germering will aufs Treppchen fahren.