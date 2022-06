Köln (SID) - Der Olympiasieger fordert den Sandplatzkönig heraus: Im Halbfinale der French Open in Paris kommt es zum Duell zwischen Alexander Zverev und dem 13-maligen Champion Rafael Nadal. Der Hamburger hofft nach dem Sieg über den spanischen Shootingstar Carlos Alcaraz auf den nächsten Coup in Roland Garros.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft kann im Heimspiel gegen Ungarn die Teilnahme an der EM 2023 perfekt machen. Dem Titelverteidiger reicht in Osnabrück ein Punkt, um die sechste Endrunden-Teilnahme in Folge unter Dach und Fach zu bringen. Anstoß ist um 18.15 Uhr.

Alba Berlin steht vor dem nächsten Einzug ins Finale der Basketball-Bundesliga. Mit einem 2:0-Vorsprung geht der Meister ins dritte Spiel bei den MHP Riesen Ludwigsburg. Bislang ist Alba in den Play-offs noch ungeschlagen. Spielbeginn ist um 19.00 Uhr.