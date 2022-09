Köln (SID) - Trainer Julian Nagelsmann hofft gegen Bayer Leverkusen (20.30 Uhr/DAZN) auf ein Ende der Sieglos-Serie mit Bayern München. Vier Spiele nacheinander konnte der Rekordmeister in der Bundesliga zuletzt nicht gewinnen, in der Tabelle haben die Münchner als Fünfter schon fünf Punkte Rückstand auf Union Berlin. "Unsere Mannschaft hat zuletzt nicht gut gespielt", sagte Ehrenpräsident Uli Hoeneß: "Da muss dran gearbeitet werden." Anstoß in der Allianz-Arena ist um 20.30 Uhr.

Ab 12 Uhr gehen Weltmeister Max Verstappen und Co. beim freien Training in Singapur (Sky) auf die Strecke, nach der Corona-Zwangspause kehrt das spektakuläre Nachtrennen erstmals seit drei Jahren zurück in den Kalender. Nach fünf Siegen in Serie könnte Verstappen theoretisch schon in Singapur die Titelverteidigung klar machen. "Dafür bräuchte ich aber schon etwas Glück", sagte der Red-Bull-Pilot. Fünf Rennen stehen nach Singapur noch auf dem Programm.