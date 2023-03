Köln (SID) - Nach der Länderspielpause eröffnen Eintracht Frankfurt und der VfL Bochum den 26. Spieltag der Bundesliga. Die Hessen warten bereits seit sechs Pflichtspielen auf einen Sieg, für die Qualifikation zur Champions League benötigt das Team von Trainer Oliver Glasner demnach dringend drei Punkte. Die Bochumer konnten sich zuletzt mit zwei Siegen am Stück ein wenig aus dem Abstiegskampf befreien. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Während die Saison der Biathleten, Rodler und Co. längst beendet ist, machen die Skispringer munter weiter. Mit dem Einzel der Männer beginnt um 15 Uhr der Skiflug-Weltcup im slowenischen Planica. Nach dem Wettbewerb am Freitag wird es dann historisch: Noch nie zuvor fanden in der Geschichte des Weltcups Wettkämpfe im April statt.

Die kräftezehrende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) neigt sich dem Ende zu. Nun kämpfen die vier besten Mannschaften um den Einzug ins Finale. Ab 19 Uhr empfängt Hauptrundensieger und Topfavorit EHC Red Bull München die Grizzlies Wolfsburg, eine halbe Stunde später beginnt mit dem Duell zwischen dem ERC Ingolstadt und den Adler Mannheim die zweite Halbfinalserie. Gespielt wird im Modus "best of seven".