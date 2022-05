Köln (SID) - Arminia Bielefeld kann im Kampf um den Klassenerhalt vorlegen - und sollte das dringend tun. Beim VfL Bochum brauchen die Ostwestfalen zum Auftakt des vorletzten Spieltags einen Sieg, um zumindest vorübergehend den Relegationsrang zu erobern. Noch hat diesen der VfB Stuttgart inne, der allerdings am Sonntag bei Meister Bayern München ran muss. Los geht es in Bochum um 20.30 Uhr.

Das enge Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga befindet sich auf der Zielgeraden, am 33. Spieltag macht Darmstadt 98 den Anfang. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht kann mit einem Sieg am Freitagabend gar Platz eins übernehmen, könnte im Laufe des Spieltags aber auch aus den Aufstiegsrängen rutschen - und die Aufgabe ist keine einfache: Ab 18.30 Uhr tritt Darmstadt bei Fortuna Düsseldorf an, das Team ist unter Trainer Daniel Thioune in elf Spielen noch ungeschlagen.

Die Formel 1 erobert Miami, am Freitag gehen die Autos von Weltmeister Max Verstappen, Mick Schumacher und Co. erstmals auf die Strecke rund um das Hard-Rock-Stadium. Das erste freie Training zum neuen US-Grand-Prix beginnt um 20.30 Uhr deutscher Zeit, um 23.30 Uhr steigt die zweite Session.

In Budapest fällt am Freitag der Startschuss zur 105. Auflage des Giro d'Italia. Die zweitwichtigste Landesrundfahrt nach der Tour de France führt über 3410 km zur Zielankunft am 29. Mai in Verona. Zu den elf deutschen Startern gehören der Tour-Etappensieger Lennard Kämna und der frühere Tour-Vierte Emanuel Buchmann. In Abwesenheit des nach einem schweren Trainingssturz noch nicht wieder einsatzbereiten Vorjahressiegers Egan Bernal aus Kolumbien gehören der Olympiasieger und ehemalige Giro-Gewinner Richard Carapaz aus Ecuador sowie der Brite Simon Yates oder auch Bernals Landsmann Miguel Angel Lopez zum Kreis der Favoriten.