FUSSBALL: Borussia Mönchengladbach will den Rückenwind des ersten Dreiers der Saison nutzen und gegen Mainz 05 den ersten Heimsieg folgen lassen. Doch das immer noch sieglose Tabellenschlusslicht hat sich für das Team von Trainer Gerardo Seoane zu einer Art Angstgegner entwickelt, seit fünf Duellen warten die Fohlen nun schon auf einen Erfolg gegen Mainz. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

FORMEL 1: Formel-1-Weltmeister Max Verstappen wird in Katar aller Voraussicht nach seinen dritten Fahrertitel gewinnen. Bereits im Sprintrennen am Samstag reicht dem 26-Jährigen ein sechster Platz für den erneuten Triumph. Doch auch der Red-Bull-Dauersieger muss zuvor am Freitag durch das Qualifying, der Tag auf dem Lusail International Circuit beginnt mit dem 1. freien Training um 15.30 Uhr. Sky überträgt wie gewohnt live.

KUNSTTURNEN: Pauline Schäfer-Betz und Sarah Voss wollen im Mehrkampffinale bei der Kunstturn-WM in Antwerpen das knappe Scheitern der deutschen Frauenriege in der Olympia-Quali wettmachen. Für Ex-Weltmeisterin Schäfer-Betz geht es ab 19.30 Uhr aber vor allem um eine gute Vorbereitung auf das Finale am Schwebebalken am Sonntag, bei dem sie ihre vierte WM-Medaille anpeilt.