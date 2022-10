Am Freitag wartet auf Werder Bremen die nächste Aufgabe in der Fußball-Bundesliga.

Köln (SID) - FUSSBALL: Werder will starke Leistung bestätigen

FUSSBALL: Neuauflage des EM-Halbfinals in Dresden

TISCHTENNIS: Frauen spielen um Finaleinzug, Männer wollen Medaille sichern

FUSSBALL: Mit einer ersten Halbzeit "mehr oder weniger aus einem Guss", wie Werder Bremens Trainer Ole Werner es beschrieb, zerlegte der Aufsteiger vergangenen Samstag Borussia Mönchengladbach daheim mit 5:1. Am Freitag wartet die nächste Aufgabe, die Grün-Weißen gastieren ab 20.30 Uhr bei der TSG Hoffenheim. Die TSG ist in der heimischen Arena noch ungeschlagen und grüßt aktuell in der Tabelle von Platz fünf.

FUSSBALL: Die DFB-Frauen konnten durch ihre mitreißenden Leistungen bei der Fußball-EM in England im Sommer einen Hype für den Frauenfußball erzeugen. Um diesen aufrecht zu erhalten, sei der Mannschaft "bewusst, dass wir auch weiterhin abliefern müssen", sagt Kapitänin Alexandra Popp. Die nächste Chance dafür hat es in sich: Am Freitag treffen die Vize-Europameisterinnen in Dresden auf Frankreich. Die Neuauflage des EM-Halbfinals gibt es ab 20.30 Uhr.

TISCHTENNIS: Mit einem 3:2 im Viertelfinale gegen Hong Kong haben die Tischtennis-Frauen bei der Mannschafts-WM in Chengdu/China bereits eine Medaille sicher. Am Freitag im Halbfinale heißt der Gegner ab 13.30 Uhr Japan. Für die Männer gilt es nachzuziehen. Um sich ebenfalls eine Medaille zu sichern, muss das deutsche Team im Viertelfinale ab 5.00 Uhr Frankreich bezwingen - was in der Gruppenphase bereits gelang.