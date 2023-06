Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 9. Juni

TENNIS: Alexander Zverev spielt um das Finale bei den French Open in Paris. Der wiedererstarkte Olympiasieger trifft auf den norwegischen Vorjahresfinalisten Casper Ruud. Für Zverev ist es das dritte Halbfinale in Roland Garros in Folge, es beginnt nach 17.30 Uhr. Im zweiten Halbfinale stehen sich ab 14.45 Uhr die Top-Favoriten Novak Djokovic und Carlos Alcaraz gegenüber.

FUSSBALL: Trainer Gerardo Seoane wird um 13.00 Uhr bei Bundesligist Borussia Mönchengladbach vorgestellt. Der 44 Jahre alte Schweizer tritt die Nachfolge des entlassenen Daniel Farke an. Gladbach geht damit bereits zum dritten Mal in Folge mit einem neuem Trainer in die Saison. Seoane wird von Sportdirektor Nils Schmadtke unterstützt.

BASKETBALL: Die Finalserie um den deutschen Meistertitel zwischen den Telekom Baskets Bonn und ratiopharm Ulm beginnt um 20.30 Uhr. Die Champions-League-Sieger aus Bonn können zu Hause vorlegen. Drei Siege sind für den Titel nötig, für beide Vereine wäre es der erste. Ulm hatte auf dem Weg ins Finale die Favoriten Alba Berlin und Bayern München ausgeschaltet.