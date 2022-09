Köln (SID) - Zwei Last-Minute-Siege hat Werder Bremen bereits gefeiert, gegen den FC Augsburg soll der dritte Dreier gelingen. Das Duell zum Auftakt des 6. Spieltags wird um 20.30 Uhr angepfiffen. Der FCA steht nach nur einem Sieg und vier Niederlagen bereits unter Druck.

Halbfinaltag der Männer in New York: Carlos Alcaraz und Frances Tiafoe sowie Casper Ruud und Karen Chatschanow spielen ab 21.00 Uhr um den Einzug ins Finale. Der Spanier Alcaraz und der Norweger Ruud haben zudem die Führung in der Weltrangliste im Blick.

Ferrari lahmt, Max Verstappen rast dem Titel entgegen. Auch beim Großen Preis von Italien in Monza? Wie die Kräfteverhältnisse auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke verteilt sind, wird sich in den freien Trainings um 14.00 und 17.00 Uhr zeigen.