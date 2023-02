Köln (SID) - Beim FC Bayern um Neuzugang Joao Cancelo muss der erste Sieg des Jahres her, sonst droht noch mehr Unruhe. Der Weg ins Viertelfinale des DFB-Pokals führt für den deutschen Rekordmeister über den FSV Mainz 05, Anstoß ist um 20.45 Uhr. Zuvor ist der Titelverteidiger gefordert: RB Leipzig empfängt um 18.00 Uhr die TSG Hoffenheim.

Für den deutschen Basketball-Meister Alba Berlin steht das Wiedersehen mit seinem früheren Coach und Profi Sasa Obradovic an. Denn in der EuroLeague haben die Berliner ab 20.00 Uhr die vom Serben trainierte AS Monaco zu Gast. Die Monegassen mischen im Kampf um die Play-off-Plätze mit, für Alba sind diese nach zuletzt drei Niederlagen in Serie weit entfernt.