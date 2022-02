Während Burkina Faso um den Einzug ins Finale des Afrika-Cups kämpft, starten in Peking die ersten Vorrundenspiele im Curling.

Köln (SID) - Außenseiter Burkina Faso träumt von der zweiten Endspielteilnahme beim Afrika-Cup. Während in der Heimat infolge des Militärputschs vor wenigen Tagen große Unsicherheit herrscht, kämpft die Nationalmannschaft in Kamerun gegen Mitfavorit Senegal in der Vorschlussrunde um den Finaleinzug. Anstoß ist um 20.00 Uhr.

Zwei Tage vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Peking beginnen die ersten Wettkämpfe. Im Nationalen Schwimmzentrum, dessen Wasserbecken in eine große Eisfläche verwandelt wurde, steigen die ersten Vorrundenspiele im Curling. Unter anderem ist Gastgeber China im Mixed Doubles ab 13.05 Uhr gegen die Silbermedaillengewinner von Pyeongchang aus der Schweiz gefordert.