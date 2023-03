Köln (SID) - Die neue Rekordweltmeisterin Katharina Althaus nimmt nach den WM-Titeln im Einzel, in der Mannschaft und im Mixed ihre viertes Planica-Gold ins Visier. Ab 17.30 Uhr beginnt der Wettbewerb auf der Großschanze. Mit dem insgesamt achten Titel würde Althaus den Rekord von Thomas Morgenstern einstellen. Gute Chancen auf eine weitere Medaille haben zudem die Kombinierer um den zweimaligen Vizeweltmeister Julian Schmid in der Staffel. Ab 11.00 Uhr steht das Springen an, um 15.10 Uhr fällt der Startschuss in der Loipe.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportchef Rudi Völler arbeiten im Sportausschuss des Deutschen Bundestages das WM-Debakel in Katar auf. Der Nachbericht zur Fußball-WM steht als Tagesordnungspunkt 1 auf der Liste der öffentlichen Ausschussberatung ab 14.30 Uhr in Berlin.