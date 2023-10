Vier deutsche Duos spielen bei der Beachvolleyball-WM in Mexiko in der Runde der besten 32.

Vier deutsche Duos spielen bei der Beachvolleyball-WM in Mexiko in der Runde der besten 32. Darunter Nils Ehlers und Clemens Wickler, die um 20.00 Uhr MESZ auf die Österreicher Julian Hörl und Alexander Horst treffen. Dazu kämpft unter anderem Olympiasiegerin Laura Ludwig mit ihrer Partnerin Louisa Lippmann um 21.00 Uhr gegen das brasilianische Duo Agatha/Rebecca um den Einzug ins Viertelfinale.

Nachdem der THW Kiel am Wochenende in der Liga mit einem Sieg wieder in die Spur gefunden hat, erwartet das Team von Filip Jicha um 20.45 Uhr in der Champions League den polnischen Serienmeister KS Kielce. Die Polen treten jedoch ohne den verletzten deutschen Nationaltorhüter Andreas Wolff an.

Der deutsche Meister ratiopharm Ulm will im EuroCup nachlegen. Nach dem Sieg im Auftaktspiel gegen Dolomiti Energia Trient geht es zu CB Gran Canaria aus Spanien. Der Hochball in Las Palmas erfolgt um 21.00 Uhr.