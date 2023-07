Bei der Tour de France gibt es zum einzigen Mal in der zweiten Tour-Woche eine Flachetappe. In Wimbledon gibt es Duelle um Plätze in den Halbfinals.

RADSPORT: Sprinter aufgepasst, ein Massenspurt winkt! Am Mittwoch gibt es zum einzigen Mal in der zweiten Tour-Woche eine Flachetappe. Über 179,8 km rollt das Peloton von Clermont-Ferrand nach Moulins, das seine Premiere bei der Frankreich-Rundfahrt feiert. Gerade mal drei kleinere Anstiege der vierten Kategorie gilt es zu überwinden. Auf der 800 Meter langen Zielgeraden will der deutsche Hoffnungsträger Phil Bauhaus nach zwei Podestplätzen in der ersten Woche um den ersten Tour-Etappensieg seiner Karriere kämpfen.

TENNIS: In Wimbledon stehen die letzten Viertelfinals auf dem Programm, im All England Club möchte unter anderem der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz in die Vorschlussrunde stürmen. Dafür muss der 20-jährige Spanier mit dem Dänen Holger Rune einen schweren Brocken aus dem Weg räumen. Bei den Frauen sorgt die Neuauflage des letztjährigen Endspiels für Hochspannung: Die Tunesierin Ons Jabeur will sich gegen Titelverteidigerin Jelena Rybakina revanchieren.