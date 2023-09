Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 13. September

Die Bundesliga feiert Geburtstag mit einer großen Gala in Berlin. Die Deutsche Fußball Liga lädt am Abend zu einer Jubiläums-Party mit vielen prominenten Gästen ein, um sechs Jahrzehnte Bundesliga Revue passieren zu lassen. Die Erfolgsgeschichte hatte am 24. August 1963 ihren Anfang genommen.

Bei der Spanien-Rundfahrt beginnt die heiße Phase im Kampf um den Gesamtsieg. Auf der 17. Etappe, die nach drei schwierigen Anstiegen auf der Alto de Angliru endet, will der US-Amerikaner Sepp Kuss sein Rotes Führungstrikot auch gegen seine prominenten Jumbo-Visma-Teamkollegen Primoz Roglic und Tour-Sieger Jonas Vingegaard verteidigen. Es ist die vorletzte Bergetappe der Rundfahrt, die am Sonntag in Madrid endet.