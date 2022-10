Nach dem frühen Pokal-Aus vergangene Saison will sich der Rekord-Titelträger Bayern München in diesem Jahr keine Blöße geben.

Köln (SID) - Nach dem frühen Pokal-Aus vergangene Saison will sich der Rekord-Titelträger Bayern München in diesem Jahr keine Blöße geben. In der zweiten Runde wartet der FC Augsburg - und damit ein Gegner, der die Bayern in der laufenden Spielzeit schon geschlagen hat. Anpfiff in Augsburg ist um 20.45 Uhr. Bereits um 18 Uhr ist Borussia Dortmund beim Zweitligisten Hannover 96 gefordert.

In der Deutschen Eishockey Liga kommt es zum Spitzenspiel. Titelverteidiger Eisbären Berlin ist um 19.30 Uhr zu Gast beim amtierenden Vizemeister und Tabellenführer Red Bull München. Während die Gastgeber einen starken Start in die Saison erwischt haben, suchen die Berliner noch nach ihrer Form und reisen als Tabellenneunter nach Bayern.

Die Basketballer von Alba Berlin wollen in eigener Halle ihre Erfolgsgeschichte in der EuroLeague weiterschreiben. Nach zwei Siegen zum Auftakt wartet um 20.00 Uhr Panathinaikos Athen auf die Albatrosse, die zuletzt dreimal in Folge die deutsche Meisterschaft gewannen.

Auch im Handball steht die zweite Pokalrunde an. Im Topspiel treffen dabei die SG Flensburg-Handewitt und die Füchse Berlin aufeinander. Der Tabellenzweite aus Berlin reist dafür zum Siebten der Handball-Bundesliga. Anwurf in Flensburg ist um 18.30 Uhr.