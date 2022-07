Köln (SID) - Bei der Leichtathletik-WM in Eugene greift Diskuswerferin Kristin Pudenz nach der ersehnten ersten deutschen Medaille. Die Potsdamerin liegt mit 67,10 m auf Rang drei der Welt, in Tokio hatte sie olympisches Silber gewonnen. Neben Pudenz sind auch Claudine Vita aus Mannheim und Shanice Craft aus Halle am Start. Der Wettkampf im Hayward Field beginnt in der Nacht zu Mittwoch um 3.30 Uhr.

Bei der Tour de France steht die zweite von drei Pyrenäen-Etappen auf dem Programm - und auch diese hat es in sich. Vier Bergwertungen haben die Fahrer auf den nur 130 km von Saint-Gaudens nach Peyragudes zu überwinden, davon drei der ersten Kategorie. Für die deutschen Profis Lennard Kämna und Max Walscheid ist die Tour vorbei, doch im Kampf um das Gelbe Trikot kann die Etappe mit einem anspruchsvollen Schlussanstieg eine entscheidende werden.