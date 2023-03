Köln (SID) - Nach Bronze im EM-Paarlauf startet das Duo Annika Hocke und Robert Kunkel bei der WM im japanischen Saitama voller Selbstvertrauen. Los geht es für die Berliner im Kurzprogramm ab 3.00 Uhr. Außerdem treten Alissa Jefimowa und Ruben Blommaert für die Deutsche Eislauf-Union an. Nicole Schott und Kristina Isaev beginnen bei den Frauen um 7.50 Uhr ebenfalls mit dem Kurzprogramm, eine Top-10-Platzierung wäre ein Überraschungserfolg.

Die deutschen Meisterinnen des VfL Wolfsburg um Alexandra Popp fordern im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals Paris St. Germain. Für DFB-Kapitänin Popp und ihre Mitspielerinnen bildet die Partie im Prinzenpark den Auftakt einer intensiven Woche, bereits am Samstag steht das Gipfeltreffen beim großen Bundesliga-Rivalen Bayern München an. Anpfiff in Paris ist um 21.00 Uhr.

Früh in der Saison geht es für den THW Kiel ums Ganze: Im Champions-League-Achtelfinale gegen Dinamo Bukarest ist ein Weiterkommen fest eingeplant. Mit dem Hinspiel ab 18.45 Uhr beim rumänischen Meister startet die heiße Phase für die Norddeutschen, die anders als der deutsche Meister SC Magdeburg in der Gruppenphase den direkten Sprung ins Viertelfinale verpasst hatten.