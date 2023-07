Nach ihren klaren Auftaktsiegen kämpfen Spanien und Japan bei der WM im Fernduell um Platz eins in Gruppe C.

Nach ihren klaren Auftaktsiegen kämpfen Spanien und Japan bei der WM im Fernduell um Platz eins in Gruppe C. Sowohl die Japanerinnen, die um 7.00 Uhr deutscher Zeit gegen Costa Rica antreten, als auch die Spanierinnen, die um 9.30 Uhr gegen Sambia spielen, sind erneut klar favorisiert. Gewinnen beide, rücken sie zusammen ins Achtelfinale vor. Im dritten Spiel des Tages steht Olympiasieger Kanada in Gruppe B gegen Irland um 14.00 Uhr bereits unter Druck.

Bei der WM im japanischen Fukuoka stehen die nächsten Entscheidungen an. Nachdem Olympiasieger Florian Wellbrock bereits nach dem Vorlauf die Segel streichen musste, ist Lukas Märtens die deutsche Hoffnung über 800 m Freistil. Nach der drittschnellsten Vorlaufzeit stehen die Chancen des 21-Jährigen auf die nächste Medaille nach Bronze über 400 m Freistil gar nicht schlecht. Insgesamt geht es am Mittwoch in sechs Wettkämpfen um Medaillen. Die deutsche Mixed-Staffel muss sich zunächst noch für den Finallauf qualifizieren.