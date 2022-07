Köln (SID) - Die DFB-Frauen treffen im EM-Halbfinale auf Frankreich, Anstoß im englischen Milton Keynes ist um 21.00 Uhr. Bislang hat die deutsche Mannschaft alle vier Turnierspiele ohne Gegentor gewonnen, der letzte Vergleich mit Frankreich vor einem Jahr ging aber verloren. Das Endspiel findet am Sonntag in Wembley statt.

Bei der Kanuslalom-WM in Augsburg stehen die ersten Entscheidungen an, im Eiskanal geht es in den Teamevents um Gold, Silber und Bronze. Insgesamt stehen bis zum Wochenende für 380 Sportlerinnen und Sportler aus 70 Nationen zehn Medaillen-Entscheidungen an.