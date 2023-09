FUSSBALL: RB Leipzig darf endlich in die Mission Titelverteidigung starten. In der letzten Begegnung der ersten Runde des DFB-Pokals muss der Fußball-Bundesligist bei Zweitliga-Aufsteiger Wehen Wiesbaden ran. Dabei wird der Leipziger Torwart Peter Gulacsi nach fast einjähriger Verletzungspause sein Comeback geben. Der Anstoß zum Pokalfight erfolgt um 20.45 Uhr.

BASKETBALL: Nur wenige Wochen nach dem goldenen Ende der Weltmeisterschaft startet die Basketball-Bundesliga in die neue Spielzeit. Zum BBL-Saisonauftakt erwartet Überraschungsmeister ratiopharm Ulm die Niners Chemnitz. Tip-off in der Halle des Meisters ist um 20.00 Uhr.

HANDBALL: Zwei Spiele, zwei Niederlagen: Nach dem kompletten Fehlstart ist Titelverteidiger SC Magdeburg in der Handball-Champions-League zum Siegen verdammt. Vor eigenem Publikum trifft die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert ab 20.45 Uhr auf RK Celje aus Slowenien. Bereits ab 18.45 Uhr will hingegen Liga-Konkurrent THW Kiel mit einem Erfolg in Nordmazedonien bei RK Pelister den dritten Sieg in Serie feiern.