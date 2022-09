Frankfurt am Main (SID) - Die Basketball-EM ist vorbei, der Alltag steht vor der Tür: Titelverteidiger Alba Berlin eröffnet die 57. Bundesliga-Saison. Zum Auftakt treffen die Hauptstädter auf die Veolia Towers Hamburg. Tip-off ist um 19.00 Uhr.

Der SC Magdeburg will seinen erfolgreichen Start in der Champions League mit dem dritten Sieg in Folge fortsetzen. Mit einem Erfolg gegen Paris St. Germain könnte das Team von Trainer Bennet Wiegert seine Tabellenführung in Gruppe A weiter ausbauen. Los geht es um 20.45 Uhr.