Köln (SID) - Für die deutschen Profis geht es am Mittwoch beim berühmtesten Tennis-Turnier der Welt weiter. In Wimbledon trifft Oscar Otte auf den Qualifikanten Christian Harrison aus den USA, Maximilian Marterer auf dessen Landsmann Frances Tiafoe. Angelique Kerber bekommt es mit der Polin Magda Linette zu tun, Jule Niemeier fordert die Weltranglisten-Dritte Anett Kontaveit. Auch Titelverteidiger Novak Djokovic, der spanische Shootingstar Carlos Alcaraz und der zweimalige Olympiasieger Andy Murray schlagen auf.

Auch in seinem fünften WM-Rennen will Florian Wellbrock das Podest stürmen, das dritte Gold ist sein erklärtes Ziel. Der Magdeburger möchte seinen Titel über die olympischen 10 km im Lupasee erfolgreich verteidigen, los geht's am Mittwoch um 12.00 Uhr. Zum Rennstart werden mindestens 30 Grad erwartet, die Wassertemperatur dürfte nur minimal darunter liegen.

Beim prestigeträchtigen CHIO in Aachen steht der erste Höhepunkt der Turnierwoche an: Im größten Reiterstadion der Welt steigt die Springprüfung. Es siegt der Teilnehmer mit der geringsten Fehlerzahl und der besten Zeit im zweiten Umlauf. Los geht's ab 18.30 Uhr.