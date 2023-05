Der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart und der in einer handfesten Krise steckende Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt spielen den zweiten Finalteilnehmer im DFB-Pokal aus. Stuttgart stand 2013 zuletzt im Endspiel in Berlin, die Eintracht nahm bei ihrer bislang letzten Finalteilnahme 2018 die Trophäe mit nach Hessen. Anstoß in Stuttgart ist um 20.45 Uhr.

Im spannenden Meisterkampf in der Handball-Bundesliga sind die drei Titelkandidaten gleichzeitig auf der Platte. Für alle gilt am 28. Spieltag: Stolpern verboten. Tabellenführer THW Kiel gastiert bei Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen, der sich mit fünf Liga-Pleiten in Folge zuletzt aus dem Meisterkampf verabschiedet hat. Die punktgleichen Füchse Berlin sind beim TVB Stuttgart gefordert, während Titelverteidiger SC Magdeburg, der zwei Minuspunkte mehr als Kiel und Berlin gesammelt hat, beim HC Erlangen antritt. Alle Spiele beginnen um 19.05 Uhr.