Bei den French Open in Paris sind zwei Deutsche im Einsatz: Daniel Altmaier und Anna-Lena Friedsam gehen als Außenseiter in ihre Zweitrundenmatches. Altmaier trifft auf den Weltranglistenneunten Jannik Sinner aus Italien, Friedsam spielt gegen Jekaterina Alexandrowa aus Russland, Nummer 23 der Setzliste.

Die Telekom Baskets Bonn können vor heimischem Publikum ab 20.30 Uhr einen großen Schritt in Richtung Finalserie gehen. Der Champions-League-Sieger empfängt im Halbfinale mit einer 1:0-Führung im Rücken die MHP Riesen Ludwigsburg. Bei einem weiteren Sieg haben die seit 23 Bundesligaspielen ungeschlagenen Bonner Matchbälle.

Nach dem Erfolg über Bayer Leverkusen greift Trainer Jose Mourinho mit der AS Rom nach dem zweiten Europapokal in Folge. Im Finale der Europa League in Budapest wartet ab 21.00 Uhr der FC Sevilla, Mourinho hatte mit Rom im vergangenen Jahr die Conference League gewonnen. Gesucht wird der Nachfolger von Eintracht Frankfurt.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gibt ihren erweiterten Kader für die Fußball-WM in Australien und Neuseeland bekannt. 50 Tage vor dem Beginn des Turniers am 20. Juli ist eine Frage, ob Giulia Gwinn zum Aufgebot gehört. Die Vize-Europameisterin kehrte nach ihrem zweiten Kreuzbandriss im Oktober in der Vorwoche ins Teamtraining beim Meister Bayern München zurück.