Köln (SID) - Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 5. April:

FUSSBALL: Sebastian Hoeneß steigt mit einem Millionenspiel beim VfB Stuttgart ein: Einen Tag nach seiner Vorstellung trifft der Nachfolger des entlassenen Trainers Bruno Labbadia mit den kriselnden Schwaben im Viertelfinale des DFB-Pokals auf den Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Anstoß in Franken ist um 18.00 Uhr. Im zweiten Spiel des Abends geht es zwischen Titelverteidiger RB Leipzig und Borussia Dortmund ab 20.45 Uhr um den Einzug ins Halbfinale.

REITEN: Beim Weltcup-Finale in Omaha geht Titelverteidigerin Jessica von Bredow-Werndl mit Dalera als große Favoritin auf das Dressur-Viereck. Nach ihrer Babypause ist die Olympiasiegerin bereits wieder das Maß der Dinge, daneben rechnet sich auch Isabell Werth mit Quantaz Chancen auf das Podium aus. Los geht's am Mittwoch um 20.15 Uhr MESZ (13.15 Uhr Ortszeit) mit dem Grand Prix. Die Springreiter gehen erstmals in der Nacht zu Donnerstag (2.15 Uhr MESZ) in den Parcours.