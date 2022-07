Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 6. Juli: Mit dem Duell zwischen England und Österreich startet im legendären Old Trafford die EM der Frauen.

Köln (SID) - Mit dem Duell zwischen Gastgeber England und Österreich startet im legendären Old Trafford die Europameisterschaft der Frauen. Die Britinnen gelten neben Spanien, Schweden und Frankreich als Top-Anwärter auf den Titel und könnten mit einem überzeugenden Auftaktsieg gegen den klaren Außenseiter ein erstes Zeichen an die Konkurrenz setzen. Anpfiff in Manchester ist um 21.00 Uhr.

Die fünfte Etappe der Tour de France führt die weltbesten Radprofis über 157 km von Lille Metropole nach Arenberg Porte du Hainaut. Insgesamt elf Kopfsteinpflasterpassagen sorgen dafür, dass die Kandidaten auf den Gesamtsieg auf der Hut sein müssen. Klassiker-Spezialisten wie John Degenkolb lauern auf ihre Chance, das Peloton frühzeitig auseinander zu sprengen, um das Ziel vor dem Wald von Arenberg als Erste zu überqueren.