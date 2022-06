Am zweiten Spieltag der Nations League will Belgien die 1:4-Auftaktniederlage gegen die Niederlande vergessen machen.

Köln (SID) - Am zweiten Spieltag der Nations League will Belgien die 1:4-Auftaktniederlage gegen die Niederlande vergessen machen. Die Belgier treffen um 20.45 Uhr in Brüssel auf Polen um Bayern-Stürmer Robert Lewandowski. Die Niederländer von Bondscoach Louis van Gaal wollen parallel in Cardiff gegen Wales nachlegen.

Showdown um den Finaleinzug: Im Halbfinale der BBL-Play-offs fordern die Telekom Baskets Bonn im entscheidenden fünften Spiel Bayern München. Los geht es um 20.30 Uhr. Der Sieger trifft in der Final-Serie auf Titelverteidiger Alba Berlin, der sich in der Serie mit 3:0 gegen die MHP Riesen Ludwigsburg durchgesetzt hatte.