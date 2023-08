Für die deutschen Basketballer geht es in der WM-Vorbereitung mit dem zweiten von sechs Testländerspielen weiter. Nach dem Sieg gegen Schweden kommt es zum Duell mit Kanada, das in der Weltrangliste als 15. nur vier Plätze hinter der Auswahl um Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder stehen. In Berlin wartet im Spiel gegen die Auswahl des Heimatlandes von Bundestrainer Gordon Herbert ein echter Härtetest. Tip-off in der Hauptstadt ist um 19.30 Uhr.

Bei der Rad-WM im schottischen Glasgow stehen die letzten Entscheidungen im Sir Chris Hoy Velodrome auf dem Programm. Bei den Männern werden auf der Bahn im Punktefahren und im Keirin die Weltmeister gesucht, bei den Frauen geht es im Omnium und im Sprint um Edelmetall. Im Einzelwettbewerb fahren die Teamsprint-Weltmeisterinnen Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich wieder um Gold, Silber und Bronze.