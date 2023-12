Die deutschen WM-Helden der U17 werden nach dem gewonnenen Final-Krimi gegen Frankreich am Montag in Frankfurt feierlich empfangen.

Die deutschen WM-Helden der U17 werden nach dem gewonnenen Final-Krimi gegen Frankreich am Montag in Frankfurt feierlich empfangen. Um 9.00 Uhr beginnt die Party auf dem DFB-Campus mit Mitarbeitern und Fans. Das Team von Trainer Christian Wück hatte sich am Samstag im Manahan Stadium im indonesischen Surakarta 4:3 im Elfmeterschießen gegen die Franzosen durchgesetzt.

Deutschlands Handballerinnen fiebern bei der WM in Dänemark ihrem ersten "Finale" entgegen. Gegen Polen peilen Emily Bölk und Co. den Sieg in Vorrundengruppe F an, um in der Hauptrunde mit optimalen Voraussetzungen um das anvisierte WM-Viertelfinale zu kämpfen. Der Anwurf in der Jyske Bank Boxen in Herning erfolgt um 20.30 Uhr.