Die Vorbereitungen der Fußball-Bundesligisten nimmt Fahrt auf. Währenddessen will Leon Schäfer bei der Para-WM am Abend seinen Titel verteidigen.

Wimbledon geht weiter - im Einzel ohne deutsche Beteiligung. Im All England Club steht der zweite Achtelfinaltag an. Unter anderem mit der Partie zwischen dem Weltranglistenersten Carlos Alcaraz und Zverev-Bezwinger Matteo Berrettini. Immerhin im Doppel sind Tim Pütz und Kevin Krawietz sowie Andreas Mies noch dabei.

Der Urlaub ist vorbei. Die Bundesligisten Freiburg, Köln, Leverkusen, Wolfsburg, Frankfurt und Leipzig steigen ins Training ein. Die kommende Saison naht. Ab dem 11. August steht die erste Runde im DFB-Pokal auf dem Programm. Die Liga startet eine Woche später mit dem Auftaktspiel zwischen Werder Bremen und Bayern München.

Die deutschen Athletinnen und Athleten legen bei der Para-Weltmeisterschaft in Paris los, es ist coronabedingt die erste WM seit vier Jahren. Leon Schäfer will für einen Traumstart des Deutschen Behindertenverbandes sorgen und am Montagabend seinen Titel im Weitsprung erfolgreich verteidigen.