FUSSBALL: Der frühere Weltfußballer Cristiano Ronaldo und Ex-Europameister Portugal können einen großen Schritt Richtung EM-Endrunde in Deutschland gehen. Die Selecao empfängt in Gruppe J um 20.45 Uhr den bislang stark aufspielenden Außenseiter Luxemburg in Faro, mit einem Erfolg würde das Polster des Tabellenführers auf den Dritten aus dem Großherzogtum auf satte acht Punkte anwachsen. In Gruppe D kann sich der WM-Dritte Kroatien mit einem Sieg in Armenien an die Tabellenspitze setzen. Anstoß in Jerewan ist um 18.00 Uhr.

HANDBALL: Nach jeweils zwei Siegen und einer Niederlage zum Saisonauftakt stehen der TBV Lemgo Lippe und die SG Flensburg-Handewitt in der Handball-Bundesliga am Scheideweg. Nur der Sieger setzt sich in der Frühphase der Saison in den oberen Tabellenregionen fest. Die Partie beginnt um 19.00 Uhr.