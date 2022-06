In der Nations League kommt es zur Neuauflage des WM-Endspiels von 2018. Im Stade de France empfängt Weltmeister Frankreich um 20.45 Uhr Kroatien.

Köln (SID) - In der Nations League kommt es am 4. Spieltag zur Neuauflage des WM-Endspiels von 2018. Im Stade de France empfängt Weltmeister Frankreich um 20.45 Uhr Kroatien. Noch ist das Team um Superstar Kylian Mbappe ohne Sieg. Im zweiten Spiel der Gruppe A trifft Dänemark zeitgleich auf Österreich.

Endspurt Richtung Wimbledon: In Halle/Westfalen und Berlin starten die beiden größten deutschen Rasenturniere - allerdings ohne die besten deutschen Spieler. Alexander Zverev fehlt verletzt, Angelique Kerber schlägt erst in der kommenden Woche bei ihrem Heimturnier in Bad Homburg auf.