Für Katharina Althaus und Co. geht es bei der Raw-Air-Tour Schlag auf Schlag weiter. Die deutschen Hockey-Herren treffen in der Pro League auf Indien.

Köln (SID) - Zum Anfang der Woche geht es für die frisch gebackene Rekordweltmeisterin Katharina Althaus und Co. bei der Raw-Air-Tour Schlag auf Schlag weiter. Nach dem WM-Rausch will die 26-Jährige im norwegischen Lillehammer ab 16.30 Uhr vorne mitspringen - auf ihrer Lieblingsschanze holte Althaus fünf ihrer bisher 14 Weltcupsiege. Die Männer starten vier Stunden später in der Qualifikation für das Einzel am Dienstag.

Sechs Wochen nach dem WM-Triumph geht es für die deutschen Hockey-Männer in der Pro League zum zweiten Mal innerhalb von vier Tagen gegen Gastgeber Indien. Am Freitag musste sich der Weltmeister dem Rekord-Olympiasieger mit 2:3 geschlagen geben, die Revanche soll ab 14.40 Uhr im indischen Rourkela erfolgen.