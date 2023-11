Für Deutschlands Tennis-Star Alexander Zverev steht bei den ATP-Finals das Auftaktmatch an.

Für Deutschlands Tennis-Star Alexander Zverev steht bei den ATP-Finals das Auftaktmatch an. Der Olympiasieger trifft beim Saisonabschluss in Turin auf den Spanier Carlos Alcaraz, das erste Duell in der roten Gruppe beginnt nicht vor 14.30 Uhr. Auch angesichts der weiteren Vorrunden-Hürden Daniil Medwedew und Andrej Rublew gilt der Weltranglistenachte Zverev als Außenseiter.

Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim stehen nach zwei Spielen ohne Sieg unter Zugzwang, um in der Bundesliga-Spitzengruppe den Anschluss nicht zu verlieren. Das Team von Trainer Stephan Lerch ist zum Abschluss des 7. Spieltags ab 19.30 Uhr beim 1. FC Köln gefordert, mit einem Heimerfolg sogar an der TSG vorbeiziehen könnte.