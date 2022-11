Köln (SID) - Das Wüstenabenteuer beginnt: Am Montagmittag heben die deutschen Nationalspieler in Frankfurt/Main an Bord des Fliegers LH632 in Richtung Oman ab. Dort steht am Mittwoch (18.00 Uhr/RTL) die Generalprobe für das umstrittene WM-Turnier in Katar an.

Die WM-Qualifikation ist geschafft, in Slowenien geht es für die deutsche Nationalmannschaft nur noch um einen gelungen Abschluss des erfolgreichen Jahres. Um 18.00 Uhr trifft die Auswahl von Bundestrainer Gordon Herbert in Koper auf den Ex-Europameister.