Köln (SID) - Im zweiten Halbfinale des DFB-Pokals der Frauen wird der Gegner des Seriensiegers VfL Wolfsburg gesucht. Um 18.30 Uhr empfängt Bayer Leverkusen den dreimaligen Champion Turbine Potsdam. Das Pokalfinale findet am 28. Mai in Köln statt, Wolfsburg holte den Pott in den vergangenen sieben Jahren.

Gesucht wird der letzte Halbfinalist: Im fünften Spiel der Serie zwischen den Wolfsburg Grizzlys und den Fischtown Pinguins Bremerhaven entscheidet sich, wer neben den Top-Teams aus Berlin, München und Mannheim im Rennen um den Titel in der Deutschen Eishockey Liga bleibt. Wolfsburg hat ab 14.00 Uhr den Heimvorteil, zuhause haben die Grizzlys die ersten beiden Viertelfinalspiele gegen Bremerhaven gewonnen.

In Stuttgart beginnt das hochkarätig besetzte Hallenturnier, und mit dabei ist auch die Weltranglistenerste Iga Swiatek. Die Polin ist nach dem Rücktritt von Titelverteidigerin Ashleigh Barty die Top-Favoritin auf den Titel. Angelique Kerber, die das Turnier 2015 und 2016 gewonnen hat, gehört zu den Außenseiterinnen.