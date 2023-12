Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig blicken gebannt ins schweizerische Nyon, wo die Auslosung der Achtelfinals der Champions League stattfindet. Die Ziehung der Lose beginnt um 12.00 Uhr. Eine Stunde später erfährt auch der SC Freiburg seinen Gegner in der Play-off-Runde der Europa League. Direkt im Anschluss findet in der Conference League auch Eintracht Frankfurt seinen Play-off-Gegner.

Beim Weltcup im italienischen Alta Badia steht der zweite Riesenslalom an. Nach dem ersten am Sonntag erhoffen sich die deutschen Starter um Ski-Weltmeister Alexander Schmid eine Top-Platzierung. Die Piste zählt jedoch zu den herausforderndsten des Winters. Der erste Lauf beginnt um 10 Uhr, der zweite ist für 13.30 Uhr angesetzt.

Muskelprotz Gerwyn Price steigt in die WM ein. Der walisische Ex-Weltmeister trifft auf Connor Scutt aus England. Auch Gabriel Clemens wird die Abendsession ab 20 Uhr im Alexandra Palace in London genau verfolgen. Der niederländische Senkrechtstarter Gian van Veen und Man Lok Leung aus Hongkong spielen um den Einzug in Runde drei, in der "Gaga" den Sieger des Duells erwartet.