Auf den WM-Finalisten Frankreich wartet im letzten Auftritt vor der Sommerpause in echter Prüfstein. Die Equipe Tricolore trifft in der EM-Qualifikation auf Griechenland, beide Teams sind auf dem Weg nach Deutschland bislang noch ohne Verlustpunkt. In der Gruppe C peilt auch England gegen Nordmazedonien den vierten Sieg im vierten Spiel an, die Türkei mit Trainer Stefan Kuntz hat Wales zu Gast. Anstoß ist jeweils um 20.45 Uhr.

Im westfälischen Halle beginnt zum 30. Mal das bei den Tennisprofis so beliebte Rasenturnier. Großes Zugpferd der Terra Wortmann Open ist Alexander Zverev, der nach seinem Halbfinaleinzug bei den French Open endlich in Halle seinen ersten Turniersieg feiern will. Ebenfalls am Start ist der Warsteiner Jan-Lennard Struff, der in der Weltrangliste noch vor Zverev platziert ist.