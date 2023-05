Champions-League-Sieger Telekom Baskets Bonn steht in der Bundesliga vor dem Einzug ins Halbfinale der Play-offs. In der Serie gegen die Niners Chemnitz ist Bonn bereits mit 2:0 vorne, ab 20.30 Uhr kann das Team um Spielmacher TJ Shorts den dritten und entscheidenden Sieg holen. Die Bilanz spricht eindeutig für den Hauptrundensieger: Die ersten beiden Play-off-Spiele in Bonn gingen klar an die Mannschaft von Trainer Tuomas Iisalo.

Dynamo Dresden kann im Rennen um den Wiederaufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga nachlegen. Die Sachsen sind zum Abschluss des 37. Spieltags der 3. Liga beim Absteiger SV Meppen gefordert, Anstoß ist um 19.00 Uhr. Mit einem Sieg kann Dresden bis auf zwei Punkte an den designierten Aufsteiger SV Elversberg heranrücken.