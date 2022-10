Die Sport-Höhepunkte am Montag, 24. Oktober

Köln (SID) - FUSSBALL: Kellerduell in der 3. Liga: Zum Abschluss des 13. Spieltags empfängt der Hallesche FC das Schlusslicht SpVgg Bayreuth. Beide Teams stecken mit nur zwei Saisonsiegen im Tabellenkeller fest und wollen mit einem Dreier den Turnaround schaffen. Los geht's um 19.00 Uhr.

FUSSBALL: Nationalspieler Thilo Kehrer ist zum Abschluss des 13. Spieltags der englischen Premier League gegen Aufsteiger AFC Bournemouth gefordert. Mit einem Sieg könnten die Londoner am Tabellennachbarn vorbeiziehen, Kehrer möchte sich mit guten Leistungen für die in einem Monat beginnende Weltmeisterschaft in Katar empfehlen. Anstoß ist um 21.00 Uhr.