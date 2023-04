Köln (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund informiert mit einer digitalen Pressekonferenz über den aktuellen Stand bei der Frauen-Nationalmannschaft. DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg stehen den Medien ab 11.00 Uhr Rede und Antwort.

Borussia Düsseldorf und Ligarivale 1. FC Saarbrücken ermitteln in einem deutschen Finale den Champions-League-Sieger. Der sechsmalige Gewinner Düsseldorf bringt einen 3:2-Auswärtserfolg mit in das Rückspiel, muss aber auf den verletzten Topspieler Timo Boll verzichten. Für die Saarländer wäre es der erste Titel in der europäischen Königsklasse. Los geht es um 19.00 Uhr.