Zwei große Sportevents stehen an. In Wimbledon beginnt das älteste Tennisturnier der Welt. Die Tour de France verlässt Spanien in Richtung Frankreich.

TENNIS: In Wimbledon erfolgt der Startschuss zum ältesten Tennisturnier der Welt. Bis zum 16. Juli kämpfen die Favoriten um Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic und den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz auf dem heiligen Rasen um den Gentlemen's Cup. In der Frauenkonkurrenz ist das Rennen um die Venus Rosewater Dish deutlich offener, die Weltranglistenerste Iga Swiatek schaffte es an der Londoner Church Road bislang maximal ins Achtelfinale. Die ersten Bälle fliegen um 12.00 Uhr über das Netz, am ersten Tag sind gleich fünf deutsche Profis im Einsatz.

RADSPORT: Nach dem spannenden Grand Depart im Baskenland kehrt die Tour de France auf der dritten Etappe der radsportverrückten Region im Norden Spaniens den Rücken. Über 187,4 km führt das Rennen von Amorebieta-Etxano über die Grenze zu Frankreich nach Bayonne. Aufgrund des Streckenprofils könnte es zum ersten Massensprint der 110. Frankreich-Rundfahrt kommen. Dann würde sich dem Briten Mark Cavendish die Chance auf den alleinigen Etappenrekord bieten, den er sich noch mit Rad-Ikone Eddy Merckx (beide 34) teilt.