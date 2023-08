Frauen-Europameister England geht als klarer Favorit ins WM-Achtelfinale gegen Nigeria. Dabei kann Teammanagerin Sarina Wiegman wieder auf Starspielerin Keira Walsh setzen, die im Vorrundenspiel gegen Dänemark (1:0) eine Knieverletzung erlitten hatte. Anstoß in Brisbane ist um 9.30 Uhr MESZ. Drei Stunden später, ab 12.30 Uhr, greift Gastgeber Australien nach dem Viertelfinalticket. Dafür muss das Team aus Down Under jedoch Dänemark bezwingen.

Meister Bayern München absolviert seine Generalprobe für den Supercup: Gegner in Unterhaching ist die AS Monaco, los geht es ab 17.00 Uhr. Für Trainer Thomas Tuchel ist es die letzte Gelegenheit, wichtige Erkenntnisse vor den ersten Pflichtspiel des Jahres zu sammeln. Bei der AS Monaco sitzt der frühere Bundesligacoach Adi Hütter auf der Trainerbank. Die Bayern treffen im Supercup am Samstag auf DFB-Pokalsieger RB Leipzig.