Köln (SID) - Die siebenmalige Olympiasiegerin Isabell Werth hofft im dänischen Herning auf ihre insgesamt sechste Einzel-Medaille bei einer WM. Im Grand Prix Special tritt die 53-Jährige mit dem zwölfjährigen Hengst Quantaz als Titelverteidigerin an. Favoritin ist allerdings Dänemarks Publikumsliebling Cathrine Dufour mit ihrem zehnjährigen Westfalen-Wallach Vamos Amigos.

TENNIS: In Montreal beginnt für die Tennisprofis der ATP der Endspurt auf die US Open. Sieben Spieler aus den Top Ten der Weltrangliste sind bei den Canadian Open am Start, angeführt wird die Setzliste vom Weltranglistenersten Daniil Medwedew. Am 29. August beginnt in New York das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Die Frauen schlagen in dieser Woche in Toronto auf.