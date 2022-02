Katharina Althaus geht am ersten Finaltag der Olympischen Spiele von Peking als Goldkandidatin auf die Schanze.

Köln (SID) - Katharina Althaus geht am ersten Finaltag der Olympischen Spiele von Peking als Goldkandidatin auf die Schanze. Da Pyeongchang-Siegerin Maren Lundby aus Norwegen pausiert und die österreichische Topfavoritin Marita Kramer positiv auf Corona getestet wurde, hat die Skispringerin aus Oberstdorf realistische Chancen auf den Sieg. Althaus dominierte im letzten Training. Das Finale in Zhangjiakou beginnt um 12.35 Uhr MEZ.

Ohne Hoffnungsträgerin Franziska Preuß, dafür mit zwei Olympia-Debütanten tritt die deutsche Mixed-Staffel zum Beginn der Biathlon-Wettbewerbe an. Startläuferin Vanessa Voigt und Schlussläufer Philipp Nawrath sind zum ersten Mal bei Winterspielen dabei, hinzu kommen Denise Herrmann und Benedikt Doll. Los geht es um 10.00 Uhr MEZ.

Im Topspiel der Fußball-Bundesliga stehen sich ab 18.30 Uhr Rekordmeister Bayern München und RB Leipzig gegenüber. Nach dem 4:1 im Hinspiel in Sachsen steht Bayern-Trainer Julian Nagelsmann vor seinem zweiten Duell mit seinem früheren Klub. RB mit Kumpel Domenico Tedesco an der Seitenlinie habe "riesiges Potenzial", sagte Nagelsmann. Ab 15.30 Uhr tritt unter anderem Borussia Mönchengladbach im ersten Einsatz nach dem Abschied von Max Eberl bei Arminia Bielefeld an. Der 1. FC Köln erwartet ohne seinen mit Corona infizierten Trainer Steffen Baumgart den SC Freiburg.