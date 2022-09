Köln (SID) - Marco Rose gibt sein Debüt als Trainer von RB Leipzig nur zwei Tage nach seinem Amtsantritt gleich gegen seinen Ex-Klub. Die Leipziger empfangen Borussia Dortmund, Anstoß ist um 15.30 Uhr. Bayern München spielt gegen den VfB Stuttgart, um viel geht es ab 18.30 Uhr auch im Derby zwischen Schalke 04 und dem VfL Bochum.

Berlin ruft. Die deutschen Basketballer gehen nach ihrer starken Vorrunde als Favorit ins EM-Achtelfinale gegen Montenegro. Hochball ist um 18.00 Uhr, das deutsche Team träumt von einer Medaille.

Die polnische Weltranglistenerste Iga Swiatek und Herausforderin Ons Jabeur aus Tunesien spielen bei den US Open in New York um den Titel. Spielbeginn ist um 22.00 Uhr. An Swiatek war im Achtelfinale auch die deutsche Topspielerin Jule Niemeier gescheitert.

Ferrari hofft auf die Pole Position beim Heimrennen in Monza, doch die Roten stehen vor einer großen Herausforderung: Weltmeister und WM-Spitzenreiter Max Verstappen ist nicht nur aufgrund seiner vier Siege in Folge der Topfavorit im Qualifying ab 16.00 Uhr.